Almanya'da Hastane Yangını: 3 Ölü, 1 Gözaltı

Almanya'da Hastane Yangını: 3 Ölü, 1 Gözaltı
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Hamburg'daki Marien Hastanesi'nde çıkan yangında 3 hasta hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. 72 yaşındaki bir zanlı hastanede tedavi görmekteydi ve kundakçılık suçlamasıyla yarın hakim karşısına çıkacak.

Almanya'da 3 hastanın hayatını kaybettiği, 55 kişinin de yaralandığı hastane yangınıyla ilgili 1 zanlı gözaltına alındı. Zanlının hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Almanya'nın Hamburg kenti Hohenfelde semtindeki Marien Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, gözaltına alınan 72 yaşındaki zanlının hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Polis, zanlının yarın kundakçılık suçlamasıyla hakim karşısına çıkacağını belirtti. Zanlının akıl sağlığının yerinde olup olmadığı hakkında ise açıklama yapılmadı.

Marien Hastanesi'nde gece saatlerinde çıkan yangında yaşları 84, 85 ve 87 olan 3 hasta hayatını kaybetmiş, 55 kişi de yaralanmıştı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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