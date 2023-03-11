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Almanya'da eczanede rehine krizi

3. Sayfa Haberleri

Almanya'da eczanede rehine krizi

Almanya'nın Karlsruhe şehrinde bir eczanede çok sayıda kişinin rehin alınmasının ardından polis, geniş çaplı operasyon başlattı.

Almanya'nın Karlsruhe şehrinde bir eczanede çok sayıda kişinin rehin alınmasının ardından polis, geniş çaplı operasyon başlattı.

Almanya'nın Karlsruhe şehrinde bir eczanede çok sayıda kişinin rehin alındığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, eczane çevresi kordon altına alındı. Yetkililer, halkı Ettlinger Caddesi'nden uzak durmaya çağırdı. Polisin konuştuğu faillerin içeride rehin bulunan kişiler için 1 milyon euro fidye istedikleri belirtildi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karlsruhe Almanya 3. Sayfa Haberler

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