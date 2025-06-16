Almanya'da Beşar Esad Rejimi İşkencecisi Doktor Ömür Boyu Hapse Mahkum Edildi

Almanya'da Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesi, devrik devlet başkanı Beşar Esad rejiminde mahkumlara işkence eden doktor Alaa M.'yi insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten ömür boyu hapse mahkum etti.

Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesi, 2011 ve 2012 yıllarında Suriye'nin Humus ve Şam kentlerindeki askeri hastane ve askeri istihbarat hapishanesinde doktor olarak görev yaparken devrik devlet başkanı Beşar Esad rejimi muhaliflerine işkence yaptığı iddiasıyla yargılanan Alaa M. hakkındaki kararını açıkladı. Mahkeme, 19 Ocak 2022 tarihinden bu yana devam eden davada, 40 yaşındaki Alaa M.'yi insanlığa karşı suç işlemek, işkence ve cinayet suçlarından ömür boyu hapse mahkum etti. Üç buçuk yıl süren yargılamanın sonunda Alaa M., Almanya'da işkence davasında ömür boyu hapis cezası verilen ikinci Esad rejimi işkencecisi oldu.

Mahkemenin mahkumiyet kararıyla Alaa M. hakkındaki, cezaevlerinde Esad karşıtları gençlerin cinsel organlarına alkol döküp ateşe verme, mahkumların kırık kol ve bacaklarını tekmeleme, anestezi olmadan ameliyat etme, kötü muameleyi protesto edenlere öldürücü iğneler yapma ve cinayet işleme suçları sabit bulunmuş oldu.

2015'te Almanya'ya geldi işkence ettikleri tanıyıp ihbar etti

Esad rejiminde askeri doktor olarak görev yaparken Suriye'den ayrılarak 2015 yılında Almanya'ya gelen Alaa M. gerekli tıbbi ruhsatı aldıktan sonra yakalanmadan birkaç hastanede çalışarak mesleğini sürdürdü. Ancak 2020 yılının yaz aylarında ülkelerinde uğradıkları zulüm ve işkence sonucu Almanya'ya kaçan Suriyeliler Alaa M.'yi önce bir televizyon belgeselinde fark ederken daha sonra çalıştığı Kassel şehri yakınlarındaki klinikte tanıdı ve yetkililere ihbarda bulundu. Alaa M. Haziran 2020'de Hessen eyaletinde gözaltına alınarak tutuklandı. 2021 yılında hakkında dava açıldı. 19 Ocak 2022 tarihinde yargılanmasına karar verilen Alaa M. hakkındaki dava 3 buçuk yıl sürdü.

Ömür boyu hapse mahküm olan ikinci Esad işkencecisi

Alaa M., Almanya'da işkence davasında ömür boyu hapis cezası verilen ikinci Esad rejimi işkencecisi oldu. Almanya'daki ilk işkence davasında, Suriye istihbaratı için çalıştıktan sonra 2014'te Almanya'ya gelen ve 2019'da Berlin'de yakalanan Enver Raslan insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten ömür boyu hapisle cezalandırılmıştı. Enver Raslan, 13 Ocak 2022'de Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada cinayet, tecavüz ve işkence gibi suçlardan da ceza almıştı. Mahkemenin Raslan ile ilgili kararının, "Suriye'de Esad rejimi eliyle işlenen suçlarla ilgili dünyada ilk olma" özelliğini taşıdığı belirtilmişti. Raslan davasındaki diğer sanık Eyad el Garib ise 24 Şubat 2021'de insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi, Suriye istihbaratı için çalışan Eyad el Garib'in en az 30 eylemciyi gözaltına alarak işkence yapılan hapishaneye götürdüğünü kanıtlamıştı. Eyad el Garib'in Enver Raslan'dan 4 yıl sonra 2018'de Almanya'ya geldiği tespit edilmiş ve her ikisi de 2019'da Berlin'de yakalanmıştı.

100 binden fazla kişi hapishanelerde öldü

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi izleme grubu, 100 binden fazla kişinin işkence veya Esad rejimi hapishanelerindeki korkunç şartların sonucunda öldüğünü açıklamıştı. - BERLİN