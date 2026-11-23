Almanya genelindeki yaklaşık 450 okula "Ölüm sizi bekliyor" yazılı bomba tehdidi içeren elektronik posta gönderildi, polis soruşturma başlattı.

İtalya'da 11 Kasım'da 6 bin okula gönderilen bombalı saldırı tehdidinin yol açtığı endişe sürerken bu kez Almanya'da benzer bir korku yaşandı. Almanya'da yaklaşık 450 okula "Ölüm sizi bekliyor" yazılı bomba tehdidi içeren elektronik posta gönderildi. Freiburg polisi tarafından yapılan açıklamaya göre farklı okullara yönelik bomba tehditleri ihbarları alındığı belirtildi. Açıklamada, "Mevcut bilgilere göre, tehditler 450'den fazla okula e-posta yoluyla gönderildi" denildi. Polisin açıklamasına göre, okullara gönderilen e-postaların tamamı "Ölüm sizi bekliyor" şeklindeki aynı ifadeyi içeriyordu.

Soruşturma başlatıldı

Polis, tehdit yoluyla kamu huzurunu bozma suçu kapsamında soruşturma başlattı. Alman medyası, tehditlerin Baden-Württemberg, Thüringen, Aşağı Saksonya ve Schleswig-Holstein eyaletlerindeki okullara gönderildiğini bildirdi.

Schleswig-Holstein eyaletindeki yaklaşık 50 okula gönderilen tehdit içerikli elektronik postanın ardında tedbir amaçlı olarak bazı okullarda dersler iptal edildi. Diğerlerinde ise öğretmenler ve öğrenciler geçici olarak binayı terk etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı