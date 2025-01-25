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Alkollü ve Ehliyetsiz 17 Yaşındaki Sürücü Polisten Kaçarken Kaza Yaptı

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Çorum'da, alkollü ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsü olan 17 yaşındaki E.U., polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken polis aracına çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücüye cezai işlem uygulandı ve motosikleti trafikten men edildi.

Çorum'da polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 17 yaşındaki alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polis aracına çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Küçük Sanayi Sitesi 11. Cadde üzerinde alkollü ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsü olduğu ihbarını alan Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, tespit ettikleri 19 AFG 323 plakalı motosikleti durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan 17 yaşındaki E.U. motosikleti ile kaçmaya başladı. Bu sırada şahıs, fark etmediği polis aracına da arkadan çarptı. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsünün yapılan kontrollerinde, sürücü belgesinin olmadığı ve 0.73 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan E.U.'ya polis ekiplerince cezai işlem uygulandı. Şahsın kullandığı motosiklet ise trafikten men edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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