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Alkollü sürücüye ilişkin dava süreci başlamadı

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Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 1 yıl önce alkollü olarak direksiyon başına geçen Enis Demirkıran'ın çarptığı otomobildeki anne ile kızın ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin dava süreci henüz başlamadı. Mağdur aile, adaletin yerini bulmasını ve sonuç almayı bekliyor.

Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 1 yıl önce alkollü olarak direksiyon başına geçen Enis Demirkıran, çarptığı otomobildeki anne ile kızın ölümüne neden olmuştu. Annesi ve kardeşi için 1 yıldır gözyaşı döken Leyla Erden Muriç, "Kazanın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen biz henüz bir dava süreci görmedik" şeklinde konuştu.

Olay, 1 yıl önce 21 Temmuz 2023 tarihinde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultanköy'deki yazlıklarından İstanbul'a dönüş yolunda olan Semra Demirok'un kullandığı otomobil, Edirne istikametine seyir halinde olan ve kırmızı ışık ihlali yapan Enis Demirkıran'ın kullandığı otomobille çarpışmış ve otomobilde bulunan Safiye Erden ile kızı Refiye Erden hayatını kaybetmişti. Alkollü olarak otomobil kullandığı ve kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebep olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü Enis Demirkıran ve Fatih Güngör ile diğer otomobilin sürücüsü Semra Demirok ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Dava sürecine başlanmadı

Enis Demirkıran'ın ev hapsinde tutulurken, aradan geçen bir yıla rağmen şüpheli hakkında iddianame hazırlanmadığı ve dava sürecine geçilmediği öğrenildi.

"Şahıs, sürekli bir sağlık raporu almayla iddianame almamızı ve aşama kaydetmememize neden oluyor"

Olayın üzerinden 1 yıl geçmesinin üzerinden hala sonuç alınamadığını söyleyen Leyla Erden Muriç, "Sürücünün alkol promili çok yüksek, kırmızı ışık ihlali, hız ihlalleri mevcut olduğu halde hala bir dava sürecine giremedik. Kazanın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen biz henüz bir dava süreci görmedik. Bu sürecin bu kadar yavaş ilerlemesi bizi derinden sarsıyor. Karşı tarafa her türlü kuralı ihlal ediyor, suç oluşturuyor. Şahıs, sürekli bir sağlık raporu almayla iddianame almamızı ve aşama kaydetmememize neden oluyor. Bir ayak nasıl sorun teşkil edebilir ki nasıl o dava görülmesin? Bu bizde soru işareti oluşturuyor. Bu süreç bizi çok yıpratıyor. Artık sonuç görmek istiyoruz. Biz bu süreç hızlansın bir an önce adalet yerini bulsun, istiyoruz" dedi.

"Bu pazar ölüm yıl dönümleri yani 1 yıl olacak, biz artık sonuç görmek istiyoruz"

Olayın üzerinden 1 yıl geçtiğini ifade eden Leyla Erden Muriç, "2 masum insanın canına kast var. Bu kasten öldürmek, bu kaza değil cinayet. Kaza çok başka bir şey. Kaza yanlışlıkla meydana gelen olayı tanımlar. Bu kasten adam öldürmek, iki kişinin canına kast ediyor. Biz bu şahsın bir an önce yargılanıp, cezaevine girmesini istiyoruz. Her geçen zaman her geçen süre bizi daha çok yıpratıyor. Bu pazar ölüm yıl dönümleri yani 1 yıl olacak. Biz artık sonuç görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Ben adalete olan güvenimi yitirmek istemiyorum"

Adalete olan güvenini kaybetmek istemediğini söyleyen Leyla Erden Muriç, "Kural ve hukuk tanımamazlığın ortaya çıkardığı bir cinayet bu. Biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Tüm yetkililere sesleniyorum. Lütfen artık sesiniz duyulsun. Biz bir an önce sonuç görmek istiyoruz. Bir yıl kadar zaman geçti. Bir ayak nasıl bir sorun teşkil edebilir, bir dava görülemez. Bunu merak ediyorum. Ben adalete olan güvenimi yitirmek istemiyorum. Adalete güveniyorum. Biliyorum ki adalet edecek. Ama bu süreç hızlansın istiyorum" ifadelerini kullandı. Kazaya karışan sürücünün aracının bagajındaki alkolü görüntülediği ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmaraereğlisi Tekirdağ Trafik Kazaları Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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