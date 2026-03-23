'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 450 bin lira ceza

Elazığ'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü tır sürücüsüne toplamda 450 bin lira ceza kesildi. Sürücü daha önce de ehliyetini kaybetmişti.

Olay, Bingöl yolunda bulunan polis uygulama noktasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, denetim için kontrol yapan Bölge Trafik Denetleme Şube ekipleri, kontrol noktasına bir tırın hızlı girmesi üzerine sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kaçan sürücünün peşine düşen ekipler, tır sürücüsünü Akçakiraz beldesinde yakaladı. Daha önceden de polis ekiplerine ehliyetini kaptıran sürücü M.K.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira, dur ihtarına uymamaktan 200 bin lira ve alkollü araç kullanmaktan 50 bin olmak üzere toplamda 450 bin lira para cezası kesildi. Araç sahibine ise ehliyetsiz araç kullandırttığı için 40 bin lira ceza yazıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Ölmeden önce bırakmış! İşte Erol Köse'nin evinden çıkan not
500

Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş

Ölmeden 20 dakika önce yardımcısına bakın ne demiş
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle

Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! 3 aydır evden çıkmıyormuş

İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! Dikkat çeken 3 ay detayı
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş

Ölmeden 20 dakika önce yardımcısına bakın ne demiş
Gözler İran'daydı! Trump'ın 'Görüşme yaptık' sözlerine ilk yanıt

Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı

Bu kez soruları İmamoğlu sordu, tutuklu genel müdür yanıtladı