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Alkollü Sürücünün Trafik Kazası Antalya'da Yaşandı

Alkollü Sürücünün Trafik Kazası Antalya'da Yaşandı
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Antalya'da tur minibüsü sürücüsü, alkollü araç kullanırken bir motosiklete çarptı. Sürücünün, alkollü olup olmadığı sorusuna verdiği cevaplar dikkat çekti. Yapılan alkol testinde 0,26 promil alkollü olduğu belirlendi.

Antalya'da trafik kazasına karışan tur minibüsü sürücüsü, alkollü olup olmadığını soran telefondaki kişiye 'Bu otobüsü verseler içmem ki' dedi. Ancak yapılan kontrolde 0,26 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine el konuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında Antalya Havalimanı istikametine seyir halindeki Süleyman B.'nin kullandığı 07 BTB 192 plakalı tur otobüsü, aynı istikamette seyir halindeki Hasan T.'nin kullandığı 07 BIE 7190 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan Ahmet Akif A. şans eseri otobüsün altında kalmaktan kurtulurken, kazayı gören diğer sürücüler yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken metrelerce sürüklenerek yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan T. ve Ahmet Akif A. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"İçmem ki" dedi, 0,26 promil alkollü çıktı

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde otobüsün motosiklete arkadan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü ve yolcunun otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu ve metrelerce yolda sürüklendiği görüldü. Kazanın ardından tur otobüsünde bulunan turistler olay yerine çağrılan bir başka otobüse aktarılarak havalimanına doğru yola çıktı. Kaza sonrası telefon görüşmesi yapan otobüs sürücüsü, alkollü olup olmadığını soran karşısındaki kişiye 'Bu otobüsü verseler içmem ki' şeklinde cevap verirken, yapılan alkol kontrolünde 0,26 promil alkollü olduğu belirlendi. Otobüs sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik antalya 3-sayfa trafik Yaşam Kaza

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