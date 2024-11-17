Alkollü Sürücünün Tahliyesi Protesto Edildi

Alkollü sürücünün tahliyesi, ölen gencin ailesi ve arkadaşları tarafından protesto edildi

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde alkollü sürücünün çarptığı Efehan Kılıç'ın ölümüne ilişkin tahliye kararı, ailesi ve vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 23 Temmuz'da meydana gelen kazada, refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Efehan Kılıç hayatını kaybetti. 2,77 promil alkollü olduğu belirtilen sürücü Ömer Faruk Çetin (23), 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, ancak 79 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Mahkemenin tahliye kararına tepki gösteren Kılıç'ın ailesi ve vatandaşlar, "Efehan için adalet" sloganları eşliğinde yürüyüş düzenledi. Ellerinde "Adalet sadece duvardaki yazı mı?" ve "Bir canın bedeli iki ay olmamalı" yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, karara olan tepkilerini dile getirdi.

"Katilin cezasını çekmesini istiyoruz"

Efehan'ın annesi Özlem Kılıç, "Bir anne olarak yetkililere sesleniyorum. O katilin cezasını çekmesini istiyoruz. Adalet yerini bulmalı. Oğlumun bedeli 2 ay olmamalı. Hiçbir anne ve baba böyle bir acıya dayanamaz," dedi.