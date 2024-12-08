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Alkollü Sürücünün Kamyona Çarptığı Kaza Sonrası Hafif Yaralandı

Alkollü Sürücünün Kamyona Çarptığı Kaza Sonrası Hafif Yaralandı
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde alkollü bir sürücü park halindeki kamyona çarptı. 48 yaşındaki sürücü kaza sonucu hafif yaralanırken, otomobil hurdaya döndü. Sürücünün 2.18 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeyken park halindeki kamyona vuran alkollü sürücü hurdaya dönen otomobilde hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 23.10 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Konak mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kamil S.(48) idaresindeki 48 HT 718 plakalı Tofaş otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 15 SD 659 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tofaş otomobil hurdaya dönerken sürücü Kamil S. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamil S.'nin 2.18 promil alkollü olduğu öğrenilirken hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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