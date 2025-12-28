Haberler

Kaza yapan alkollü sürücünün "Trakyalıyım ben be ya, hiçbir şeyim yok" diyerek polise sarılmak istemesi gülümsetti

Tekirdağ Çorlu'da virajda bordür taşlarına çarparak hipermarketin bahçe duvarında asılı kalan otomobilin sürücüsü alkol testi sonrası gülümseten ifadelerle polise sarılmak istedi.

Tekirdağ Çorlu'da virajda bordür taşlarına çarptıktan sonra bir hipermarketin bahçe duvarında asılı kalan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı. Sürücünün, ekip aracına bindirildiği sırada, "Trakyalıyım ben be ya, hiçbir şeyim yok benim" diyerek polise sarılmak istemesi gülümsetti.

Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı Çorlu Park mevkiindeki dönel kavşakta, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi yönüne seyreden H.İ. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bordür taşlarına çarptı.

Savrulan araç daha sonra hipermarketin bahçe duvarında asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde sürücü H.İ.'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Karakola sevki için polis aracına bindirilen sürücü H.İ.'nin, "Trakyalıyım ben be ya hiçbir şeyim yok benim" diyerek polise sarılmak istemesi gülümsetti.

Öte yandan, muhabirin görüntü aldığı sırada bir şahsın kameraları engellemeye çalışması dikkatlerden kaçmadı. Şahsın, basın mensubunun görevini yapmasında zorluk çıkardığı gözlendi. - TEKİRDAĞ

