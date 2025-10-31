Haberler

Alkollü Sürücü Uyuşturucuyla Yakalandı

Alkollü Sürücü Uyuşturucuyla Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de polisin dur ihtarına uymayan, lastiği patlamasına rağmen kaçmaya devam eden sürücü, kaza yaparak yakalandı. Sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyeti iptal edildiği, aracında da uyuşturucu maddeler bulunduğu tespit edildi.

Eskişehir'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak, lastiği patlamasına rağmen hızla kaçan otomobil sürücüsü kaza yaptıktan sonra yakalandı. Şahsın alkollü araç kullanmaktan ehliyetine daha önce el koyulduğu tespit edilirken, aracında ise çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gazi Yakup Satar ve Sivrihisar-1 Cadde'si keşiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskibağlar Mahallesi'nde polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği Adem U. (38) idaresindeki 60 EM 351 plakalı sedan lüks otomobil durdurulmak istendi. Polisin, 'dur' ihtarına uymayan otomobil, süratli bir şekilde ara sokaklarda kaçmaya başladı. Defalarca ters yöne giren ve sokak kenarındaki beton dubaların üzerine çıkarak yoluna devam eden araç, hasar almasına rağmen polisten kaçmaya devam etti. Sağ ön tekerleği patlayan otomobil polisten kilometreler kaçtıktan sonra Gazi Yakup satar ve Sivrihisar-1 Cadde'si kesişimindeki refüje çıktı.

Aracında uyuşturucu çıktı

Aracını hareket ettiremeyen sürücü, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Araçtan indirilen 38 yaşındaki Adem U. Ekip aracına bindirilirken, yapılan kontrollerinde bahse konu sürücünün ehliyetine, alkollü araç kullanmaktan el koyulduğu tespit edildi. Şahsın aracında yapılan aramalarda çeşitli miktar ve türde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs işlemleri için karakola götürülürken araç ise çekici marifetiyle bulunduğu noktadan çekildi. Aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Öte yandan Kumlubel Mahallesi istikametine giden ve şehir içi ulaşımda kullanılan tramvay seferlerinin aksadığı görüldü. Olayla ilgili polis inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Gece yarısı bir korkutan deprem daha
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Afganistan ve Pakistan, ateşkesin devamı konusunda anlaştı

Savaş başlayacak mı? İşte İstanbul'da 5 gün süren zirveden çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...

Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

Beştepe'de Türkiye'nin kilitlendiği zirve! İşte ilk kareler
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.