Tekirdağ'da alkollü sürücü işçi servisine çarptı, ardından minibüs şoförüne tehditler savurdu

Tekirdağ Çorlu'da alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, 15 işçiyi taşıyan servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü alkollü çıktı ve polis çağrılması nedeniyle servis şoförüne tepki gösterdi.

Tekirdağ Çorlu'da gece yarısı alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç yaklaşık 15 işçinin bulunduğu servis minibüsüne arkadan çarptı. Polis çağırıldığı gerekçesiyle servis şoförüne kızan sürücü, çekim yapan gazeteciye de tepki gösterdi.

Kaza, gece saat 00.45 sıralarında Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Fevzi Çakmak Caddesi yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Santral istikametine seyreden V.D. idaresindeki hafif ticari araç, aynı yönde seyreden ve yaklaşık 15 işçiyi taşıyan A.S. yönetimindeki servis minibüsüne arkadan çarptı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, ambulans ve trafik ekibi yönlendirildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis çağırılması nedeniyle servis şoförüne kızan sürücü V.D., "Yarın ben seni bulacağım" dedi. Bu sırada çekim yapan muhabire de çatan V.D., "Sen nerenin basınısın, abartma" dedi.

Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde hafif ticari aracın sürücüsü V.D. 2,63 promil alkollü çıktı. Sürücü V.D. ifadesi için karakola götürüldü.

Gazetecilere konuşan servis şoförü A.S., "Alkol alıp direksiyon başına geçerlerse olacağı buydu" diye konuştu.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

