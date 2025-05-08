Kurultay soruşturmasında Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

CHP'nin uykularını kaçıran soruşturmada Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Bahar Aksu cinayetinde eski eş ve suç ortakları tutuklandı

Bahar Aksu'nun katili ve suç ortakları için karar verildi
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor

Alkollü Sürücü Polisten Kaçarken Yakalandı

Alkollü Sürücü Polisten Kaçarken Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da alkollü sürücü polisten kaçtıktan sonra yakalandığında, 'Burada yatacaktım' dedi. Sürücüye 9 bin 267 lira ceza kesildi.

Polisten kaçan sürücü yakalanınca "Burada yatacaktım" dedi

BURSA - Bursa'da denetim yapan ekipleri gören alkollü sürücü, 'Dur' ihtarına uymadı. Bir süre sonra uygulama noktasında yakalanan sürücü basın mensubunun 'Neden kaçtın' sorusuna, 'Burada yatıp uyuyacaktım' cevabını verdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde alkol denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda uygulama yapan ekipler, trafik canavarlarına geçit vermedi. Uygulama sırasında polis ekiplerini gören 10 AEJ plakalı kamyonet, boş alana aracı çekerek ekiplerden saklanmak istedi. Polis ekiplerinin yanına geldiğini gören sürücü, gaza basarak ekiplerden kaçtı. 200 metre ilerideki uygulama noktasına takılan Engin G., yakayı ele verdi. Basın mensubunun 'Neden kaçtınız' sorusuna, 'Ben yatacaktım orada' diye cevap veren alkollü sürücü Engin G., 0.82 promil alkollü çıktı. Alkollü çıkan sürücü, basın mensubunun kendisine sorduğu soruları da cevapsız bıraktı. Alkollü sürücüye 9 bin 267 lira idari para cezası kesilirken, aracı ise otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar
Samsun'da hasadı başlayan salep 3 bin liradan satılıyor

Çiftçiyi zengin eden hasat
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerine çıkanı vurup tek tek indirdiler
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.