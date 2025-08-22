Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, yanında bulunan köpeği ise can havliyle camdan çıktı.

Kaza, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi Erim Sokak'ta Nazım Hikmet Ran Parkı mevkiinde meydana geldi. Çamlıbel Caddesi istikametine seyreden B.T. idaresindeki pikap araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 4 araca çarparak durabildi.

Meydana gelen zincirleme kazada yaralanan olmazken, sürücü B.T.'nin yanında bulunan köpeği ise can havliyle camdan çıktı. Sürücü B.T. ise apar topar Gece Kartalları (Mahalle Bekçileri) tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde sürücü B.T.'nin 3.74 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu gerekçesiyle, para cezası uygulanıp, ehliyetine el konulan B.T. işlemleri için karakola götürüldü.

Zincirleme kaza sonucu 5 araçta maddi hasar meydana geldi.

"Alkollü araç kullanmayın, kimsenin canı yanmasın"

Kaza sırasında olay yerine yakın mesafede olduklarını dile getiren Gökay Yıldız, "Kız arkadaşımla arabaya bindik ve oturuyorduk. Bir anda gürültü sesi geldi. Kafamı kaldırdım ve bir araba duran araçlara çarpmış. Lütfen alkollü araç kullanmayalım, kimsenin canı yanmasın" diye konuştu.

Bebeği ve eşiyle kıl payı kurtuldu

Öte yandan kameraya yansıyan görüntülerde, vatandaşın eşi ve bebeğiyle kaldırımda yürürken büyük tehlike atlatması dikkat çekti. - TEKİRDAĞ