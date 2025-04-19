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Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde alkollü bir sürücünün otomobili, park halindeki araçlara çarptı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki araçlara çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza maddi hasarla atlatılırken, alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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