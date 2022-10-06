Son dakika haberleri! Alkollü sürücü otomobiliyle dereye uçtu: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberine göre Alkollü sürücü otomobiliyle dereye uçtu: 2 yaralı Kırıkkale'de alkollü sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak dereye uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı. Alkollü sürücü otomobiliyle dereye uçtu: 2 yaralı KIRIKKALE - Kırıkkale'de alkollü sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak dereye uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Aşağımahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y. idaresindeki 71 EL 388 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde dereye uçtu. Kazada sürücü R.Y. ile yolcu V.B. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, sürücü R.Y.'ye de alkollü araç kullanmaktan işlem başlattı. Kazada maddi hasar alan otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay Aşağımahmutlar Kırıkkale 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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