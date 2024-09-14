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Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu: İki Yaralı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan kontrollerde Rus uyruklu sürücünün 1.08 promil alkollü olduğu belirlendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 kişinin yaralandığı kazada Rusya uyruklu sürücü 1.08 promil alkollü çıktı.

Kaza Kireçkuyusu mevkiinde meydana geldi. Safranbolu istikametine seyir halinde olan Z.S. idaresindeki yabancı plakalı lüks otomobil ile Murat İlhan idaresindeki 05 ABC 981 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen 05 ABC 981 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde Rus uyruklu sürücünün 1.08 promil alkollü olduğu belirlenirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Safranbolu Güvenlik 3-sayfa trafik Yaşam Kaza

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