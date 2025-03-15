Alkollü Sürücü Kazada 2 Kişinin Ölümüne Sebep Oldu, Tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde aynı aileden 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazada adli kontrolle serbest bırakılan alkollü sürücü, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

İzmir Ankara Caddesi Armutlu Kavşağı mevkiinde karşı şeride geçerek emekli Albay Himmet Konuk (67) ile eşi Muhterem Konuk'un (65) hayatını kaybetmesine, aynı araçtaki kızları B.K.S. (43) ve torunları R.S.'nin (5) ağır yaralanmasına sebep olan alkollü sürücü kazadan sonra gözaltına alındı.

Meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve 239 promil alkollü olduğu belirlenen C.G. (62) jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle çıkarıldığı sulh ceza mahkemesinde adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı aileden 2 kişinin ölümüne, 1'i çocuk 2 kişinin ise ağır yaralanmasına sebep olan alkollü sürücünün serbest kalmasına itiraz etti.

Başsavcılığın itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan C.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan C.G. cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 9 Mart'ta Ankara Caddesi üzerinde Himmet Konuk idaresindeki İzmir istikametine seyreden 35 CIE 546 plakalı otomobil, Armutlu Kavşağı mevkiinde karşı yönden refüjü aşarak gelen C.G. idaresindeki 35 GA 8560 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada emekli Albay Himmet Konuk'un kullandığı araçta yolcu olarak bulunan eşi Muhterem Konuk olay yerinde hayatını kaybederken, kızları B.K.S, torunları R.S. ve araç sürücüsü Himmet Konuk ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Himmet Konuk, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden emekli Albay Himmet Konuk ile eşi Muhterem Konuk, Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi.

Aynı araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Konuk'un kızı B.K.S. ile torunu R.S. ise Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazaya sebep olan sürücü C.G. ise 239 promil alkollü olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı. - İZMİR