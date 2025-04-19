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Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Yaralıları Bırakıp Firar Etti

Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Yaralıları Bırakıp Firar Etti
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Sürücü Sercan A., yaralı arkadaşlarını olay yerinde bırakıp kaçtı; ancak kısa süre sonra yakalandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçip yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, 3 kişi yaralanırken sürücü, yaralı arkadaşlarını olay yerinde bırakıp firar etti.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selinus Sahili istikametinden şehir merkezine süratli şekilde seyir halinde olan 34 FN 5875 plakalı otomobil, alkolün etkisinde olan sürücü Sercan A.'nın kontrolünden çıkararak karşı şeride geçti. Savrulan otomobil kaldırımdaki ağaca çarparak durdu. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Emir K.S., İlayda D. ve Samet A. yaralandı. Otomobil sürücüsü Sercan A. ise yaralı arkadaşlarını olay yerinde bırakıp firar etti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Firari sürücü ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücünün, yapılan alkol testinde 2,35 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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