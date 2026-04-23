Ceza yiyen alkollü sürücü ekiplere önce 'teşekkür' etti, sonra zorluk çıkardı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alkollü bir sürücü, kaldırıma çarparak yolda kaldı. Yapılan kontrollerde 2.55 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin TL ceza kesildi ve ehliyetine el konuldu. Sürücü, ekiplere teşekkür ettikten sonra zorluk çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, H.Ö., yönetimindeki 34 DUG 303 plakalı otomobille kaldırıma çarparak yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, H.Ö.'nün 2.55 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye 25 bin TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Öte yandan, H.Ö. kendisine cezai işlem uygulayan ekiplere yardımcı oldukları için teşekkür ederken, el konulan ehliyetini ekip aracından alıp gitmeye çalışarak, adeta ekibin sabrını denedi. Alkollü sürücü 1 promil üzeri olması nedeniyle 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan karakola ifade vermeye götürüleceğini öğrenince de ekiplere zorluk çıkardı. H.Ö. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Otomobil çekiciyle kaldırılarak, otoparka çekildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
