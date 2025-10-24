Haberler

Alkollü Sürücü Gazeteciye Tehditte Bulundu

Aksaray'da alkollü halde kamyonetle trafiğe çıkan sürücü, kazadan sonra kendisini görüntüleyen gazeteciyi tehdit etti. Sürücüye toplam 11 bin 433 lira ceza kesildi ve gözaltına alındı.

Aksaray'da yasal sınırın 5 katı alkollü halde kamyonetle trafiğe çıkan sürücü, kendini görüntüleyen basın mensubunu, "Benim ağırlığımı göreceksin" diyerek tehdit etti. "Bu sene rekor ceza yedim" diyen sürücü polis memurlarına da "Şu kazayı siz görmeseniz ne olacaktı" dedi.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5272 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Ç. (36) idaresindeki 68 ACC 405 plakalı kamyonet, yoldan çıkıp araziye devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralı sürücünün tedaviyi reddetmesi üzerine olay yerinden ayrılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Trafik ekiplerinin yaptığı incelemede sürücüye alkolmetre üfletilerek alkol testi yapıldı. Sürücünün, yasal sınırın 5 katını aşkın 1.10 promil alkollü ve kamyonetin ise muayenesiz olduğu belirlendi. Polis memurunun "Ne içtin?" sorusuna önce "Herhangi bir şey içmedim" diye cevap veren sürücü, daha sonra "İçtiğim 2 tane. Başka bir şey yok" dedi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulacağından habersiz olan sürücü ehliyet puanının derdine düşerken, "Ceza yazın tamam, ehliyet puanım düşmesin de" diye konuştu.

Uğur Ç., "Bu sene rekor ceza yedim. Şu kazayı siz görmeseniz ne olacaktı. Sizden önce biz yetişirdik. Bir de o taraftan bakın" şeklinde konuştu.

Ardından görevini yapan gazeteciye yönelen Uğur Ç., "Çektiğin adamları bir düşün taşında öyle çek. Yarın söz seni çağıracağım. Bakalım senin ağırlığını ben göreceğim. Sen de benim ağırlığımı göreceksin. Yarın göreceğiz. Ben seni çağıracağım. TC'ni ver bana" deyip tehdit etti.

Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira, muayenesiz araç kullanmaktan da 2 bin 166 lira olmak üzere toplamda 11 bin 433 lira para cezası kesildi. Kamyonet ise olay yerine gelen bir yakınına teslim edilirken, sürücü Aksaray Cumhuriyet başsavcılığınca başlatılan adli işlem gereği gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere önce sağlık kontrolüne sonra da polis merkezine götürüldü. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
