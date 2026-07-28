Alkollü stajyer sürücü 2 araca çarptı, ehliyeti iptal

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aracıyla park halindeki 2 otomobile çarpıp 2 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü stajyer sürücüye 25 bin TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesi tamamen iptal edildi.

Kaza, Yayla Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şelale Mahallesi yönüne seyreden Süleyman D. idaresindeki 07 LH 779 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 07 AKH 384 ve 34 BC 6987 plakalı otomobillere çarptı. Kazada sürücü Süleyman D. ile yanındaki Burak E.D. yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü Süleyman D., kendisine ve kullandığı otomobile zarar vermeye başladı. Kaza sesini duyarak sokağa çıkan vatandaşlar, sürücüyü yere yatırarak güçlükle sakinleştirdi.

İhbar üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün 1,85 promil alkollü olduğu belirlenen Süleyman D.'ye 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, stajyer olması nedeniyle sürücü belgesi tamamen iptal edildi.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralı 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı