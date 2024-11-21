Üye Girişi
Haberler

Alkollü Şahıslar Kiliseye Zorla Girmeye Çalıştı, Ceza Aldılar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de, Protestan Kilisesi'ne zorla girmeye çalışan alkollü iki şahıs 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olayda sanıkların tehditte bulunduğu belirtilirken, kilise pastörünün şikayetini geri çekmesi bazı suçlamaların düşmesine yol açtı.

Kiliseye zorla girmeye çalışan alkollü şahıslara 1 yıl 8'er ay hapis cezası verildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir Protestan Kilisesi'ne zorla girmeye çalışan alkollü 2 şahsın yargılandığı davada, sanıklara 1 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında meydana gelen olayda, Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sümer Sokak'ta bulunan Eskişehir Protestan Kilisesi'nin önüne gelen alkollü 2 şahıs, kapı ve pencereye yumruk atarak zorla içeri girmeyi denedi. Kapıya çıkan kilise pastörü Artun Tokatlı'yı "Yahudi misiniz, İsrailli misiniz? Sizi yakarım" tehdit eden şüpheliler, olay yerinden ayrıldı. Kilise pastörü Tokatlı'nın şikayeti üzerine polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Aykut K. ve Halil D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilere yapılan sağlık kontrolünde Aykut K.'nin 2,16, Halil D.'nin 3,27 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, Birden fazla kişiyle tehdit, Cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevinde 9 gün kaldıktan sonra tahliye olan Aykut K. ile Halil D. hakkında, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı. Eskişehir 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, şüpheliler Aykut K. ile Halil D.'nin 'Birden fazla kişiyi tehdit, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, cebir veya tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından ayrı ayrı 4 yıldan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Eskişehir 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıklar Aykut K. ve Halil D. duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya, taraf avukatları da katıldı. Mahkeme heyetinin söz vermesi üzerine kendisini savunan şüpheli Halil D., olay anında 3,27 promil alkollü olduğunu belirterek, "Kiliseye gittiğimizin farkında değilim. Benim bilerek yaptığım bir şey değildir. Öyle bir eylemde bulunmak istemezdim, niyetimde öyle değildi. Kimseyi tehdit etmedim, pastörü tanımıyorum, bilmiyorum niye tehdit edeyim. Pişmanım beraatımı talep ederim" dedi.

Olayın yaşandığı geceyi alkolün etkisinde olduğu için hatırlamadığın belirten sanık Aykut K. ise,, "Halil ağabey ile buluştuk, alkol aldık. Sonrasını hatırlamıyorum. Polisler beni kilise önünden aldılar. Ben tehdit, hakaret küfür etmedim" sözleriyle kendisini savundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların ifadelerinin ardından kararını açıkladı. Heyet, tutuklu sanıklar Aykut K. ve Halil D. hakkında 'birden fazla kişiyle tehdit' suçundan iyi hal indirimiyle ayrı ayrı 1 yıl 8'er ay hapis cezasına hükmetti. Verilen hapis cezasının ertelenip, 2 yıl denetime tabi tutulmasına karar verdi.

Eskişehir Protestan Kilisesi pastörü Artun Tokatlı'nın sanıkların gelip kendilerinden özür dilediğini belirterek şikayetini geri çekmesi üzerine, işyeri dokunulmazlığının ihlali suçlaması düşürüldü. Ayrıca Aykut K. ve Halil D. hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan beraat kararı verildi.

Alkollü Şahıslar Kiliseye Zorla Girmeye Çalıştı, Ceza Aldılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER - 3.Sayfa
Merkez Bankası uzun süredir beklenen faiz kararını açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

 Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu

 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış

Cinsel ilişki görüntüleri sonrası kurşun yağdırmışlar
Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün! Tutuklu belediye çalışanından çok konuşulacak savunma

Bebek katili belediye çalışanı! Hakim sıkıştırdı, dönen dolabı bir bir anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bodrumspor-Galatasaray maçı ne zaman? Bodrumspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI? 21 Kasım MB Kasım ayı faiz kararı ne olur? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU? TCMB Kasım ayı faiz kararı açıklandı mı? 2024-BKUBTS sınav belgesi yayınlandı mı? BKUBTS sınavı ne zaman, giriş yerleri neresi? Meteoroloji'den lodos uyarısı! Lodos nerelerde görülür, ne zaman bitiyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 21 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 171. bölüm izleme linki BJK SuperApp nedir? BJK SuperApp nasıl ve nereden indirilir? 32. dönem POMEM başvurusu ne zaman? Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları nedir? Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.