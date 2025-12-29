Haberler

Tırın önüne atlayan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

Tırın önüne atlayan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen M.A.D., ağaç yüklü bir tırın önüne geçerek geçişine izin vermedi. Trafiği kısa süreliğine kilitleyen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı ve 993 TL idari para cezası verildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, ağaç yüklü bir tırın önüne geçerek gitmesine izin vermemişti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şahıs hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatılarak, 993 TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Argıncık Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen M.A.D. seyir halindeki ağaç yüklü tırın önüne atladı. Tırın gitmesine izin vermeyen M.A.D. trafiği kısa süreli kilitlerken, tır şoförü araçtan inerek M.A.D.'yi yolun kenarına çekmeye çalıştı. İkna olmayan M.A.D. tekrardan tırın önüne geçerek eylemini sürdürdü. Daha sonra olay yerine gelen M.A.D.'nin yakınları güçlükle şahsı kaldırıma çekti. Kısa süreli kilitlenen trafik, M.A.D.'nin çekilmesinin ardından açılmıştı.

Polis olaya duyarsız kalmadı

Öte yandan, ağaç yüklü tırın önüne atlayarak geçişine izin vermeyen ve trafiği kilitleyen M.A.D.'nin eylemine polis ekipleri duyarsız kalmadı. M.A.D. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatılarak, 993 TL idari para cezası yazıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Aralarında Erden Timur'un da olduğu 29 kişi hakkında karar
ABD Başkanı Donald Trump: F-35'leri Türkiye'ye vermeyi düşünüyoruz

Trump'tan "Türkiye'ye F-35'leri verecek misiniz?" sorusuna yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü

Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü
Dev banka altında rekor için tarih verdi

Dev banka altında rekor için tarih verdi! Bu rakam hayaller kurdurtur
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Sadettin Saran'ın yaptırdığı ikinci test temiz mi? Başsavcılıktan açıklama var

Saran'ın yaptırdığı ikinci testle ilgili Başsavcılıktan açıklama
Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü

Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü
Eski Fenerbahçeli Andrew Goudelock, Yunanistan'da gözaltına alındı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Yunanistan'da gözaltına alındı
''Geliyorum Fenerbahçe'' demişti! Yeni takımı çok sürpriz

''Geliyorum Fenerbahçe'' demişti! Yeni takımı çok sürpriz