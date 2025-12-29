Tırın önüne atlayan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, ağaç yüklü bir tırın önüne geçerek gitmesine izin vermemişti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şahıs hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatılarak, 993 TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Argıncık Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen M.A.D. seyir halindeki ağaç yüklü tırın önüne atladı. Tırın gitmesine izin vermeyen M.A.D. trafiği kısa süreli kilitlerken, tır şoförü araçtan inerek M.A.D.'yi yolun kenarına çekmeye çalıştı. İkna olmayan M.A.D. tekrardan tırın önüne geçerek eylemini sürdürdü. Daha sonra olay yerine gelen M.A.D.'nin yakınları güçlükle şahsı kaldırıma çekti. Kısa süreli kilitlenen trafik, M.A.D.'nin çekilmesinin ardından açılmıştı.

Polis olaya duyarsız kalmadı

Öte yandan, ağaç yüklü tırın önüne atlayarak geçişine izin vermeyen ve trafiği kilitleyen M.A.D.'nin eylemine polis ekipleri duyarsız kalmadı. M.A.D. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatılarak, 993 TL idari para cezası yazıldı. - KAYSERİ