Alkollü kadın çöp konteynerine girmeye çalıştı

İstanbul Büyükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen kadın, bilinmeyen nedenle yol kenarında ağladıktan sonra çöp konteynerine girmeye çalıştı. Kadın, yanındaki adamın yardımı ile ayakta durmaya çalışsa da başarılı olamadı ve defalarca yere düştü. Olayı görenler ne olduğuna anlam veremezken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kayda geçti.

ÇÖP KONTEYNERİNE GİRMEYE ÇALIŞTI

Kumburgaz Mahallesi E-5 Yanyol mevkiinde hareketli dakikalar yaşandı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve yere yığılan bir kadın, bir süre ağladı. Bir adam ise yerde baygın şekilde yatmaya başlayan kadını kaldırmak için uzun süre uğraştı. Zor da olsa ayağa kalkabilen kadın bu defa da yol kenarındaki çöp konteynerine girmek istedi.

Konteynere girmesine güçlükle engel olan adam, kendisinde olmayan kadını yol kenarına doğru sürüklemeye başladı. Bağırarak ağlayan kadının ağzını eliyle kapatarak susturmaya çalıştı.

ÇEVREDEN GEÇENLER OLAYI İZLEDİ

Alkollü olduğu iddia edilen kadın, yol kenarında yere oturarak ağlamaya başladı. Bir süre sonra yanına gelen adam, kadını sürükleyerek kaldırıma çekti. Yoldan geçenler olayı izlemekle yetinirken o anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.