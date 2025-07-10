Alkollü Genç, Bahçıvanı Darp Etti

Alkollü Genç, Bahçıvanı Darp Etti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü bir genç, bahçıvanın isteğini reddetmesi üzerine saldırarak hastanelik etti. Olay polis tarafından soruşturuluyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü genç, kendisini su ile serinletmeyen bahçıvanı darp ederek hastanelik etti.

Olay, saat 12.30 sıralarında Yeni mahalle 1. Ertuğrulgazi Caddesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçıvan Mustafa A. (61) site bahçesindeki çiçekleri sularken yayına gelen alkollü olan Hasan A. (15), kendisini ıslatmasını istedi. İsteği reddedilen genç, öfkelenerek bahçıvanı tekme ve yumruklarla darp etti.

Yaralanan bahçıvan, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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