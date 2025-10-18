Alkollü avukat, polis memuruna çarpıp kaçtı: O anlar kamerada

İstanbul'un en işlek noktalarından Taksim Meydanı, dün akşam tehlikeli bir kovalamacaya sahne oldu. Beyaz bir otomobilin şüpheli hareketleri üzerine polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Ancak alkollü olduğu öne sürülen sürücü, uyarılara rağmen durmayarak kaçmaya başladı.

DURMAK YERİNE GAZA BASTI

Ekol TV'de yer alan habere göre; sürücü, durmak yerine gaza basarak Cumhuriyet Anıtı'nın yanına kadar çıktı ve İstiklal Caddesi yönüne ilerlemeye çalıştı. Polis ekipleri yolu keserek aracı durdurmaya çalıştı. Bu sırada bir polis memuru aracın önüne geçerek sürücüyü engellemek istedi.

POLİSE ÇARPTI, KAÇMAYA DEVAM ETTİ

Ancak alkollü olduğu iddia edilen sürücü, frene basmadan polis memuruna çarptı ve kaçışını sürdürdü. Çarpmanın etkisiyle yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAYA OLARAK KAÇARKEN YAKALANDI

Kısa süren kovalamacanın ardından sürücü, aracını bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Ancak polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

SÜRÜCÜNÜN AVUKAT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan kişinin avukat olduğu belirlenirken, yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.