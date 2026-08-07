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Samsun'da Alkollü Araç Kullanan Şahıs Cezaevinde

Samsun'da Alkollü Araç Kullanan Şahıs Cezaevinde
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Samsun’da alkollü araç kullanmaktan hakkında kesinleşmiş 9 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da alkollü araç kullanmaktan hakkında kesinleşmiş 9 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yargılandığı mahkemece alkollü araç kullanmak suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırılan Y.K., hakkında cezanın kesinleşmesinin ardından yakalama kararı çıkarıldı. Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından Atakum ilçesinde yakalanan hükümlü, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan Y.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

çok şükür iyi bir haber.! kararı veren savcı ve hakimin ellerinden öpüyorum.! inşallah bir örnek olur.! bütün alkollü araç kullananlara hapis cezası verilmelidir.! yoksa, hiç bir çaydırıcılığı olmaz ve olmuyorda.!

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