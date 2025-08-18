Alkollü Araç Kullanma Cezası İptal Edildi: Ağız Bakım Suyunun Etkisi

Alkollü Araç Kullanma Cezası İptal Edildi: Ağız Bakım Suyunun Etkisi
Güncelleme:
Mersin'den Adana'ya dönüş yolunda alkolmetre kontrolünde 1.12 promil çıkan avukat Onur Mirici, ağız bakım suyuyla gargara yaptığını belirtti. Hastanede yaptırdığı testte kanında 0.10 promil alkol çıkınca, mahkeme cezayı iptal etti. Mirici, vatandaşların benzer durumlarda kan testi yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Mersin'den Adana'ya gelirken yolda gargara yapan avukat Onur Mirici, denetimde 1.12 promil alkollü çıktı ve ehliyetine el konuldu. Hastanedeki testinde sonuç 0.10 promil çıkınca konu yargıya taşındı. Mahkeme, cezayı iptal etti.

Geçtiğimiz Mayıs ayında ailesiyle birlikte Mersin'e giden Avukat Onur Mirici (37), dönüş yolculuğundayken diş eti rahatsızlığı nedeniyle, ağız bakım suyuyla gargara yaptı. Mirici, aracıyla yolda seyir halindeyken trafik kontrolüne girdi. Mirici, ekiplerin alkolmetreyi üfletmesiyle 1.12 promil alkollü çıktı.

Test yaptırdı, alkol düşük çıktı

Avukat Mirici, her ne kadar alkol kullanmadığını söylesede 6 ay ehliyetine el koyuldu, 9 bin 267 lira ceza kesildi. Karakolda ifade veren Mirici, daha sonra Mersin Toros Devlet Hastanesi'nde, 'etanol testi' yaptırdı, kanında 0.10 promil alkol tespit edildi. Bunun üzerine Mirici, kendisi gibi avukat olan eşi Nalan aracılığıyla Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu ve mahkeme cezayı iptal etti.

"Ağız bakım suyuyla gargara yapmıştım, içeriğinde de alkol varmış"

Yaşadığı süreci İhlas Haber Ajansı'na anlatan avukat Onur Mirici, "Polis çevirmesine girdim ve alkolmetreye üfledim. 1.12 promil alkollü çıktım. Ehliyetime el koydular ve para cezası kestiler. Bende alkollü olmadığım için gidip kan testi yaptırdım. Test sonucu da 0.10 promil çıktı. Yoldayken ağız bakım suyuyla gargara yapmıştım. Onun içeriğinde de alkol varmış. Hiç dikkat etmemiştim" dedi.

"Vatandaşlarda cezalara itiraz edebilir"

Cezasının iptal edildiğini ve kararın emsal teşkil ettiğini belirten Mirici, "Alkollü araç kullanılmasına karşıyım. Vatandaşlarda alkollü araç kullanmamalı. Eğer çevirmeye girdiklerinde alkol kullanmadıkları halde başlarına böyle bir durum gelirse mutlaka kan testi yaptırsınlar ve cezaya itiraz etsinler" diye konuştu. - ADANA

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

ceza avukat ücretinin 6 da biri gibi birşey , öderim cezayı mahkeme ile uğraş avukat her iki tarafdan para alsın , benden bilmem ne kadar , akıl veriyorlar ama hiç biride sen haklısın yardımcı olalım ya da ceza zaten 9 küsür bu rakama bari işini yapalım demiyor diye düşünüyorum .

