Alkollü Araç Kullanımında Rekor Ceza: 59 Bin TL

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde jandarma ekiplerinin denetimlerinde dur ihtarına uymayan ve ve 1.63 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 40 bin 514 TL ceza kesildi. 7. kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetinin iptal süresi 5 yıla uzatıldı.

Alınan bilgiye göre, Tufanbeyli ilçesine bağlı Çatalçam Mevkii'nde, dün akşam jandarma kontrol noktasında jandarma tarafından önce 'dur ihtarına uymayan daha sonra durdurulan bir aracın sürücüsünün 1.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye 40 bin 514 lira, araç sahibine ise 18 bin 677 lira olmak üzere toplamda 59 bin 191 lira trafik cezası kesildi.

Yapılan sorgulamada sürücünün bu olayla birlikte 7. kez alkollü araç kullanırken yakalandığı ortaya çıktı. Şahsın daha önce alınan ehliyetine de el konulan süre ise 5 yıla yüskeltildi. - ADANA