Alkollü Araç Kullanımına Ceza: Kayseri'de Ehliyetine El Konuldu

Alkollü Araç Kullanımına Ceza: Kayseri'de Ehliyetine El Konuldu
Güncelleme:
Kayseri'de alkol alarak trafiğe çıkan M.E.'nin ehliyetine ikinci kez el konulurken, kendisini suçlayan ifadeleri dikkat çekti. 2.03 promil alkollü çıkan M.E.'ye 11 bin 622 TL para cezası kesildi.

Kayseri'de alkol alarak trafiğe çıkan ve şoför olduğunu iddia eden şahsın ehliyetine el konuldu. Şahıs, "Ekmeğimi sen mi vereceksin" diyerek, polisi suçladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte huzuru sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor. Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde trafik uygulaması yapan ekipler, M.E. idaresindeki 38 AHZ 299 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler tarafından alkol testi yapılan M.E. 2.03 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konulacağını anlayınca polisle tartışan M.E., ekiplere 'ekmeğimi sen mi vereceksin?' diyerek, ekipleri suçladı. Ehliyetine daha önceden el konulduğu belirlenen M.E.'ye ikinci kez alkollü araç kullandığı için ehliyetine 2 yıl süreyle el konularak, 11 bin 622 TL idari para cezası yazıldı.

M.E. 1 promilden fazla alkollü çıkması nedeniyle ifade vermek üzere karakola götürüldü - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
