Sakarya'da Genç Alkol Sonrası Hayatını Kaybetti

Sakarya'da alkol tüketimi sonrasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilen 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 222. Sokak Ata Evleri önünde meydana gelen olayda, Eren Atay (25) isimli genç, alkolden rahatsızlanarak hastaneye sevk edildi. Yapılan tedavi sürecinde fenalaşan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı