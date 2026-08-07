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Sakarya'da Genç Alkol Sonrası Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Genç Alkol Sonrası Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Kemalpaşa Mahallesi 222. Sokak Ata Evleri önünde, 25 yaşındaki Eren Atay alkol tüketimi sonrası rahatsızlandı. İhbar üzerine hastaneye sevk edilen genç, tedavi sürecinde fenalaştı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

Sakarya'da alkol tüketimi sonrasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilen 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 222. Sokak Ata Evleri önünde meydana gelen olayda, Eren Atay (25) isimli genç, alkolden rahatsızlanarak hastaneye sevk edildi. Yapılan tedavi sürecinde fenalaşan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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