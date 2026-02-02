Haberler

Eskişehir'de garip ihbar

Eskişehir'de garip ihbar
Güncelleme:
Kütahya'da alkol kullandığı gerekçesiyle annesi tarafından arabasının anahtarı alınan bir şahıs, polise aracının çalındığını ihbar etti. Annesi ve aile yakınları Eskişehir'e giderken araç, plaka tanıma sistemi tarafından durduruldu. Şahsın annesi ve diğer üç kişi karakola götürüldü.

Kütahya'da, alkol kullandığı gerekçesiyle annesi tarafından arabasının anahtarı alınan şahıs, polise arabasının çalındığı ihbarında bulundu. Aile yakınları ile otomobille Eskişehir'e gelen ve durdurulan anne, oğlunun şikayeti sonucunda karakola götürüldü.

Olay, Ömerağa Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kütahya'da yaşayan İ.S. isimli erkek şahsın üzerine kayıtlı olan 26 AAF 429 plakalı otomobilin anahtarı iddiaya göre ruhsat sahibinin annesi tarafından alındı. Şahsın annesi ve aile yakınları bahse konu araç ile Kütahya'dan Eskişehir'e geldi. Bu duruma sinirlenen ruhsat sahibi İ.S. annesinin aracı aldığını bilmesine rağmen, otomobili hakkında polise çalındığına dair ihbarda bulundu.

Oğlunun şikayeti sonrası karakola götürüldü

Eskişehir merkezinde Plaka Tanıma Sistemi tarafından çalıntı yönünde uyarı veren araç için polis ekipleri harekete geçti. Kısa süreli takibin sonucunda otomobil, Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde duruldu. Polis ekipleri tarafından araçta bulunan şahıslara plakanın uyarı verdiği söylendi. Durum karşısında oldukça şaşıran araçtaki kadın şahıs, ruhsat sahibi oğlunu arayarak durum hakkında bilgi almak istedi. Gerçeği öğrenen kadın oldukça sinirlendi. Ruhsat sahibi İ.S.'nin annesi dahil toplam üç şahıs ve araç, işlemleri için Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. - ESKİŞEHİR

