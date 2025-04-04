MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi

Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere 'Bozkurt' selamıyla karşılık verdi

İşte coşkulu kalabalığın attığı slogana verdiği karşılık
Mezarlığa çakarlı araçla getirildi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı

Bahçeli'nin mezar başında yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki

Alkol Komasına Giren Vatandaşı Sokak Köpeği Yalnız Bırakmadı

Alkol Komasına Giren Vatandaşı Sokak Köpeği Yalnız Bırakmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde alkol komasına giren bir vatandaş, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken yanındaki bir sokak köpeği, hastaneye götürülene dek başından ayrılmadı. İbrahim Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, alkol komasına girerek yol ortasında baygın halde yatan bir vatandaş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bu sırada yolda yatan şahısın başına gelen bir sokak köpeği, vatandaşın ambulansa alınıncaya kadar başından ayrılmadı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ve mahalle bekçileri, yol ortasında hareketsiz yatan bir şahıs olduğuna dair ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Yapılan kontrollerde, yerde yatan kişinin isminin İbrahim Y. olduğu ve alkol komasına girdiği tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Y.'yi ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Ancak olayda yürekleri ısıtan bir detay gözlerden kaçmadı. İbrahim Y.'nin hareketsiz halde yattığını gören bir sokak köpeği, şahsın ambulansa alınıncaya kadar başından bir an olsun ayrılmadı. Tedavisi süren İbrahim Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sadık sokak köpeğinin davranışı ise dikkat çekti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.