Haberler

Alışveriş sonrası kaza yapan sürücünün Tofaş’ı hurdaya döndü

Alışveriş sonrası kaza yapan sürücünün Tofaş’ı hurdaya döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay’da iki otomobilin çarpıştığı kazada şarampole devrilen Fiat Tofaş marka otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada şarampole devrilen Fiat Tofaş marka otomobilin sürücüsü yaralandı. Aracın hurdaya döndüğü kazada bagajdaki market poşetleri dikkat çekti.

Kaza, Gaziantep-Hatay yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette seyir halinde olan 31 ASD 378 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile 55 AAZ 13 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada şarampole devrilen 31 ASD 378 plakalı aracın sürücüsü yaralanırken, araç da hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün tedavisi devam ederken, kazanın ardından otomobilim bagajında bulunan gıda poşetleri dikkat çekti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Gözaltındaki Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da isyan! Tribünler maç sonu fena patladı

Galatasaray'da isyan! Son düdük çalınca olanlar oldu
Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti

Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti
Dünyanın en genç satranç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş 1. sırada

Milli gururumuzdan tarihi başarı! Dünyada 1. sıraya yükseldi.
Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına

Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak

Akaryakıta dev zam geliyor! Kontak kapattırır

Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Trump'ın sözleri sonrası piyasalarda hareketlilik

Trump konuştu, piyasalarda taşlar yerinden oynadı