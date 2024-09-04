Alışveriş merkezinin çatısından atlayan genç kız üzerine düştüğü kadınla birlikte öldü

Japonya'nın Yokohama şehrinde trajik bir olay yaşandı. 17 yaşında bir lise öğrencisi, kalabalık bir alışveriş merkezinden atlayarak intihar etti. Bu sırada aşağıda yürüyen 32 yaşındaki bir kadının üzerine düştü. Olayda her iki kadın da hayatını kaybetti.

Olay, NEWoMan Yokohama alışveriş merkezinin 12. katında meydana geldi. Genç kız, Cumartesi akşamı saat 18:00 civarında atladı. O sırada bölgede çok sayıda alışveriş yapan kişi bulunuyordu.

Japonya'da gençler arasında intihar vakaları endişe verici boyutlarda. Özellikle 1 Eylül, yeni okul döneminin başlangıcından hemen önce, 18 yaş altı intiharlarının en yüksek olduğu gün olarak dikkat çekiyor. Geçen yıl ülkede 513 çocuğun intihar ettiği rapor edildi. En yaygın neden olarak "okul sorunları" gösterildi.

Japonya, dünya genelinde intihar oranları açısından üst sıralarda yer alıyor. Ülke, 100.000 kişide 15.4 ölümle dördüncü sırada bulunuyor. Güney Kore ise 24.1 oranıyla ilk sırada.

Uzmanlar, Japonya ve Güney Kore'deki yüksek intihar oranlarını, bu ülkelerdeki yoğun eğitim ve iş baskısına bağlıyor. Ayrıca, ruh sağlığı konusundaki toplumsal önyargıların da etkili olduğu düşünülüyor.

2020 yılında Japonya'da kadınlar arasında intihar vakalarında ciddi bir artış gözlendi. Bir ay içinde intihar eden kişi sayısı, tüm yıl boyunca Covid-19'dan ölenlerin sayısını geçti.

Bu trajik olay, Japonya'daki genç intiharları sorununa dikkat çekerken, ruh sağlığı ve toplumsal baskı konularında acil önlemler alınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.