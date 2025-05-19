Aliağa'da Güvenlik Kamerası Ağı Güçlendiriliyor

Aliağa'da Güvenlik Kamerası Ağı Güçlendiriliyor
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İzmir'in Aliağa ilçesinde, kamu düzenini sağlamak ve suçları önlemek amacıyla güvenlik kameralarının kurulumu artırılmakta. Şu ana kadar 75 kamera yerleştirildi ve 28 kameranın daha montajı planlanıyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi ve işlenen suçların faillerinin tespiti amacıyla güvenlik kamerası çalışmalarına ağırlık verildi. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçenin çeşitli noktalarına kurulan kameralar, özellikle son dönemde yaşanan ev ve işyeri kurşunlama olaylarının aydınlatılmasında önemli rol oynadı.

Kapsamlı kamera ağı oluşturuluyor

İlçe genelinde güvenlik ağının güçlendirilmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, bugüne kadar 23 farklı noktaya toplam 75 güvenlik kamerası yerleştirildi. Ayrıca tespit edilen 10 ayrı noktaya kurulması planlanan 28 kameranın montajı ile ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü, kamera sistemlerinin ilçe genelinde daha da yaygınlaştırılması için planlamaların sürdüğünü bildirdi.

Vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, güvenlik kameralarının yaygınlaştırılmasına ilişkin süreci yalnızca kamu alanlarıyla sınırlı tutmayarak, vatandaşları da bilinçlendirme amacıyla çeşitli faaliyetler yürütüyor. Bu çerçevede mahalle muhtarları ve esnaflarla toplantılar düzenlenerek, özel mülkiyet alanlarında da kamera sistemlerinin kurulmasının önemi hakkında bilgi verildi.

Çalışmalar aralıksız devam ediyor

İlçe emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, güvenlik kamerası sistemlerinin hem suçun önlenmesi hem de meydana gelen olayların faillerinin tespit edilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Aliağa genelinde yürütülen kamera sistemi kurulumlarının, emniyet birimlerinin teknik altyapısıyla uyumlu şekilde devam ettiği kaydedildi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü, güvenlik kamerası sistemlerinin suçla mücadelede etkin bir araç olduğunu, ilçe genelinde kamera kurulumlarının artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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