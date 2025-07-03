Aliağa'da Gemi Söküm Alanında Yangın Çıktı

Aliağa'da Gemi Söküm Alanında Yangın Çıktı
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Aliağa'da Gemi Söküm Alanında Yangın Çıktı
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İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi söküm bölgesinde bir tanker gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, kesim işlemleri sırasında saat 11.00'de başladı ve dumanları kilometrelerce uzaktan görülebiliyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde hurda gemilerin geri dönüştürüldüğü gemi söküm bölgesinde bir tanker gemide yangın çıktı. Söküm sırasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aliağa gemi söküm bölgesinde kesim yapılan bir tanker gemide yangın çıktı. Aliağa İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye giderek yanan gemiye müdahale etmeye başladı. Gemiden yükselen siyah dumanlar, kilometrelerce mesafeden görülebiliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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