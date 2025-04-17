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Ali Yerlikaya: Narkokapan-Ankara operasyonumuzda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da gerçekleştirilen cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda yakalananların sayısının 602'ye yükseldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Narkopan-Ankara" isimli Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunun Ankara'da gerçekleştirildiğini açıkladı.

Operasyonda, zehir tacirlerinin kullandığı internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan ve "Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları hedef alındı.

HAZIRLIKLAR 6 AY SÜRDÜ

Operasyonun hazırlıkları 6 ay sürdü. Bu süre boyunca şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi. Operasyon için ise bugün harekete geçildi.

GÖZALTI SAYISI 602'YE YÜKSELDİ

Sabah saatlerinde başlayan operasyonda 525 kişi yakalanırken; gün içerisinde sayısı 602'ye çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün NARKOKAPAN-ANKARA operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarlarda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi. Operasyonumuz hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Ali Yerlikaya: Narkokapan-Ankara operasyonumuzda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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