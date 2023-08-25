Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da kaza geçirmesi sonucunda hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Sabancı entübe mi edildi sorusu gündeme geliyor. Ali Sabancı sağlık durumu ve son durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Peki, Ali Sabancı entübe mi edildi, sağlık durumu nasıl? Entübe ne demek?

Ali Sabancı entübe mi edildi, sağlık durumu nasıl olduğu gündeme gelirken, entübe ne demek sorusu merak ediliyor. Yunanistan'da tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı. Durumu kritik olduğu iddia edilen Ali Sabancı entübe mi edildi sorusuna yanıt aranıyor. Ali Sabancı entübe mi edildi, sağlık durumu nasıl? Entübe ne demek? Detaylar haberimizdedir…

ALİ SABANCI ENTÜBE Mİ EDİLDİ?

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil için gittikleri Yunanistan'da kaza geçirdi. Kıyıdaki bir restorana gitmek için tekneden zodyak botla ayrılan çift, kayalıklara çarptı. İkili hastaneye kaldırılırken, Ali Sabancı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ali Sabancı entübe edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

ALİ SABANCI SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ağır yaralanan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı daha sonra Bodrum'da bir özel hastaneye nakledildi. Burada yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu öğrenilen Ali Sabancı İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi.

Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı

ESAS HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Esas Holding'den kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir." denildi.

ENTÜBE NE DEMEK?

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.