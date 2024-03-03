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Ali İhsan Varol dolandırıldı mı? Ali İhsan Varol neden, nasıl dolandırıldı?

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Kelime Oyunu yarışmasının eski sunucusu Ali İhsan Varol, internet üzerinden alışveriş yaparken dolandırıldı. Parasından olan sunucu, takipçilerini uyarmayı ihmal etmedi. Peki, Ali İhsan Varol dolandırıldı mı? Ali İhsan Varol neden, nasıl dolandırıldı?

Kelime Oyunu yarışmasının eski sunucusu Ali İhsan Varol, internet üzerinden alışveriş yaparken dolandırıldı. Firmanın depo ve ofis olarak gösterdiği adresin boş bir arazi olduğunu görünce dolandırıldığını anlayan Varol, "Her tarafa şikayet ettik. Biz yandık, siz yanmayın" dedi. Peki, Ali İhsan Varol dolandırıldı mı? Ali İhsan Varol neden, nasıl dolandırıldı?

ALİ İHSAN VAROL DOLANDIRILDI MI?

Alışveriş yaptığı internet sitesinin depo ve ofis adreslerini araştırdığında boş bir arsanın olduğunu gören Ali İhsan Varol, X hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini uyardı. Firmadan şikayetçi olduklarını belirten Varol, "Dolandırıldık… Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor… E-ofis dedikleri Aquapark AVM'nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın…" ifadelerini kullandı. Ünlü ismin paylaşımı daha sonra bilinmeyen bir şekilde sildi.

Ali İhsan Varol dolandırıldı mı? Ali İhsan Varol neden, nasıl dolandırıldı?

Kaynak: Haberler.com / Emir Ceran - 3.Sayfa

Ali ihsan Varol 3.Sayfa Teknoloji Magazin Haberler

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