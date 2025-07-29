Ali Babacan'ın yolculuk yapacağı uçağa merdiven aracı çarptı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yolculuk yapacağı uçağa merdiven aracının çarpması nedeniyle aktarmalı uçakla Ankara'ya dönecek.

Ali Babacan'ın içinde bulunduğu saat 16.50'de kalkması öngörülen THY'nin Muş- Ankara uçağına kalkış hazırlıkları esnasında merdiven çarptı.

MERDİVEN ARACI ÇARPTI, SEFER İPTAL EDİLDİ

Uçağın kanadında hasar meydana gelirken, sefer iptal edildi. Babacan'ın, İstanbul aktarmalı olarak Ankara'ya geleceği öğrenildi.

DEVA PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

DEVA Partisi Genel Sekreteri İdris Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olmaz olmaz demeyin. Uçağa merdiven çarpmış. DEVA Partisi Lideri Sayın Ali Babacan'ın da içinde bulunduğu Muş- Ankara seferini yapacak olan uçağa kalkış hazırlığı esnasında merdiven çarptı. Sefer iptal edildi. Sayın Babacan İstanbul aktarmalı uçakla Ankara'ya dönüş yapacak" dedi.

Şahin ayrıca "Sayın Genel Başkanımıza refakat eden arkadaşlarımıza ve aynı uçakta yolculuk yapan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her alanda olduğu gibi ehliyetsiz ve liyakatsız kişilerin istihdam edildiği sektörlerde bu tür beklenmedik gelişmelere hazır olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"PARK HALİNDEKİ MİLYON DOLARLIK UÇAKLARIN BU KADAR BASİT KAZA YAŞAMASI NORMAL Mİ?"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın basın danışmanı Ömer Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Muş - Ankara seferini yapan 16.50 uçağına binip uçuşa geçişi beklerken gürültülü ses ile büyük bir sarsıntı oldu. Hostes, 'Deprem oldu galiba' dedi.Ön kapı henüz kapanmamıştı. Hostesler dışarı bakınca gerçek ortaya çıktı: Merdiven aracı uçağın kanadına çarpmış ve hasar olmuş. Mecburi iniş yaptık ve bekliyoruz. Bakalım ne olacak? Bu arada park halindeki milyon dolarlık uçakların bu kadar basit kaza yaşaması normal mi?"