Alevlerin arasından kurtulduktan sonra ağlayarak müdürüne sarıldı

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede dün sabah çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Bölgede yapılan soğutma çalışmaları sırasında alevlerin aniden parlaması sonucunda ekipler alevlerin arasında kaldı.

10 KİŞİ ŞEHİT OLDU

Yangının ortasından kurtarılan yaralılar, ambulanslardaki ilk müdahalenin ardından Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı. 5 AKUT görevlisi ve 5 orman işçisi kurtarılamayarak şehit düştü.

MÜDÜRÜNE SARILIP AĞLADI

Bölgede çalışmalar devam ederken, alevlerin olduğu alandan çıkan bir görevli koordinasyon merkezine ulaşınca müdürüne sarılıp gözyaşları içerisinde kaldı. Cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınan o anlar, yürekleri dağladı.