Alevlerin arasından kurtulduktan sonra ağlayarak müdürüne sarıldı
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 10 görevli şehit olurken, alevlerin arasından çıkan bir görevlinin ağlayarak müdürüne sarıldığı anlar kameraya yansıdı.
Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede dün sabah çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Bölgede yapılan soğutma çalışmaları sırasında alevlerin aniden parlaması sonucunda ekipler alevlerin arasında kaldı.
10 KİŞİ ŞEHİT OLDU
Yangının ortasından kurtarılan yaralılar, ambulanslardaki ilk müdahalenin ardından Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı. 5 AKUT görevlisi ve 5 orman işçisi kurtarılamayarak şehit düştü.
MÜDÜRÜNE SARILIP AĞLADI
Bölgede çalışmalar devam ederken, alevlerin olduğu alandan çıkan bir görevli koordinasyon merkezine ulaşınca müdürüne sarılıp gözyaşları içerisinde kaldı. Cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınan o anlar, yürekleri dağladı.