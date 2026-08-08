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Bursa'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Bursa'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
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Bursa Gemlik yolu Kurtul mevkisinde seyir halindeki bir araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Sürücü aracı durdurdu, itfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi, yaralanan olmadı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da seyir halindeki araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale gelirken, yangında yaralanan olmadı.

Yangın, Bursa Gemlik yolu Kurtul mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı durdururken, kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangında yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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