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Fethiye'de Orman Yangını Evlere Ulaştı, Huzurevi Tahliye Edildi

Fethiye'de Orman Yangını Evlere Ulaştı, Huzurevi Tahliye Edildi
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Muğla Fethiye'de rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Fethiye Huzurevi ve birçok ev tedbir amaçlı boşaltıldı, yaşlılar hastaneye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangında alevler evlere yaklaşırken, Fethiye Huzurevi ve çevresindeki birçok ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında çıkan orman yangının kontrol altına alınması için bölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çok sayıda itfaiye ve orman ekiplerinin sevk edildiği yangın, bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle geniş alana yayılırken, yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sebebiyle birçok evin de tahliye çalışmaları gerçekleştirildi. Sık sık yön değiştiren alevler bazı evleri etkilerken, Fethiye Huzurevi de tahliye edildi. Boşaltılan binadan bulunan yaşlıların Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Bölgede yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

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