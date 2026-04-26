Alev alan elektrikli otomobil yangın battaniyesiyle söndürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alev alan elektrikli otomobil, ekiplerin yangın battaniyesiyle yaptığı müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda Z.K. yönetimindeki 06 UM 3818 plakalı elektrikli otomobil seyir halindeyken aniden alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevler içindeki elektrikli otomobilin üzerine yangın battaniyesi örterek, altından su ile müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Araç çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, elektrikli otomobil ışıklarda beklediği sırada çıkan yangın ve ekiplerin yangın battaniyesiyle alevlere müdahale ettiği anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. - KAYSERİ

