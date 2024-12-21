Aldığı buzdolabı mutfağa sığmayınca teslimat görevlisini rehin almaya çalıştı

Lowes firmasının teslimat görevlisi, sipariş ettiği buzdolabının mutfağına sığmadığını söylediği müşteri tarafından rehin alınmaya çalışıldı.

Büyük tartışma, kurye Ashley adlı kadına satın aldığı cihazın, kadının iddialarının aksine evi için çok büyük olduğunu bildirmesiyle başladı.

Görevli, Ashley'nin önce çıkışı engelleyip sonra aracına tırmandığı kaotik anları kaydetti. Bu sırada kadının partneri onu sakinleştirmeye çalışıyordu.

Olay, Ashley'nin görevlinin sırt çantasını çalmaya çalışması ve çantayı bırakmayı reddederken geriye düşmesiyle, ikisinin yerde boğuşmasıyla son buldu.

Videonun başında, görevlilerden biri Ashley'ye kapılar çıkarılsa bile buzdolabının sığmayacağını söylüyor.

Ashley parmağını teslimat görevlisine doğrultarak, "Hayır, hayır, merkezinizi arayın" diye bağırıyor.

Görevli durumu anlamadığını söyleyince Ashley, "Tatlım, benim doktora derecem var, anlayamayacağım bir şey yok" diye karşılık veriyor.

Görevli çıkmaya başlayınca Ashley kapıya koşup kapatıyor.

Kuryeye "Kapımdan uzak dur, otur" diye bağırıyor ancak görevli kararlı duruşunu sürdürüyor.

Görevli arka kapıdan çıkacağını söyleyince Ashley "Evimde bir şeye dokunursan..." diye bağırıyor.

Görevli evden çıktığında Ashley kamyonun kenarına oturmuş durumda.

Sonraki görüntüde Ashley sürücü kabinine tırmanmış ve inmeyi reddediyor.

Ardından Ashley'nin evin dışında teslimat görevlisiyle boğuştuğu görülüyor.

Görevlinin sırt çantasını ele geçirmiş ve görevli geri almaya çalışırken sıkı sıkı tutuyor.

Partneri Larry onu vazgeçirmeye çalışıyor ancak bu Ashley'nin çantayı daha sıkı tutmasına neden oluyor.

Görevli çantayı almaya çalışırken Ashley kontrolsüzce sallanmaya başlıyor ve görevlinin yüzüne çarpıyor.

Yere düşüyor ama çantayı vermemek için debelenmeye devam ediyor.

Olayı filme alan diğer görevli yaklaşarak "Gitmeliyiz, herkes ayağa kalksın" diyor.

Yaklaştığında Ashley'nin ağzının kanadığını fark ediyor. Ashley bunu boğuştuğu görevliye mal etmeye çalışıyor.

"Yüzüme vurdu ve dava açacağım, yardım edin!" diye bağırıyor, görevli çantasını geri almaya çalışırken.

Larry onu bırakması için ikna etmeye çalışınca "Kapa çeneni Larry!" diye bağırıp birkaç yumruk daha savuruyor.