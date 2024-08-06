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Aldatıldığını öğrendikten sonra karısını vurarak öldürdü! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü

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ABD'nin Teksas eyaletinde karısı tarafından aldatıldığını öğrenen adam dehşet saçtı. Silahına davranıp karısının karşısına dikilen adam, "İsa ile tanışacaksın" dedikten sonra tetiğe bastı. Olay sonrası kadın hayatını kaybederken adam da 10 yıllık hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Teksas eyaletinde kaydedilen bir görüntü izleyenleri şaşkına uğrattı. Aldatıldığını öğrenen bir adam, silahını kuşanıp karısının karşısına dikildi. Bir hayli öfkeli olduğu gözlenen adam, "İsa ile tanışacaksın" dedikten sonra tetiğe basıp karısını gözünü kırpmadan öldürdü. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrası adam 10 yıllık hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Aldatmak Teksas Suç Hukuk 3.Sayfa Yaşam Dünya Haberler

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Yorumlar (6)

o. kara:

10 YIL SONRA CIKINCA BU BIRINE DAHA SIKAR OYLE BIR OLASILIK VAR MALESEF 10 YILDA DA KIM AKILLANACAK DAHA COK YATSAYDI ICERDE DE AKLI BASINA GELSE İDİ...

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Alpingo Bey:

İyi yapmış

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14
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orhan duz:

İsa onunla

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