Aldatıldığını öğrendikten sonra karısını vurarak öldürdü! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü

ABD'nin Teksas eyaletinde kaydedilen bir görüntü izleyenleri şaşkına uğrattı. Aldatıldığını öğrenen bir adam, silahını kuşanıp karısının karşısına dikildi. Bir hayli öfkeli olduğu gözlenen adam, "İsa ile tanışacaksın" dedikten sonra tetiğe basıp karısını gözünü kırpmadan öldürdü. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrası adam 10 yıllık hapis cezasına çarptırıldı.