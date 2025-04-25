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Aldatılan koca, karısının sevgilisini arabayla ezerek öldürdü

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Güney Afrika'da aldatılan bir koca, karısının sevgilisi olduğunu iddia ettiği bir adamı arabasıyla ezerek öldürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kıskançlık ve kontrolsüz öfkenin ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi. Olay yerindeki tanıklar, adamın önce sözlü bir tartışma çıkardığını, ardından adamın üzerine aracıyla kasıtlı olarak sürdüğünü anlattı.

Güney Afrika'da kan donduran bir cinayet sosyal medyayı sarstı. Koca, karısıyla yakaladığı adamın üzerinden arabasıyladefalarca geçerek acımasızca öldürdü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aldatılan koca, karısının sevgilisi olduğunu söylediği adamı sokak ortasında korkunç bir şekilde ezdi. Olay, kontrolsüz öfkenin ve kıskançlığın ne kadar tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdi.

Tanıklar, kişinin önce sözlü tartışma çıkardığını, sonra aracına atlayarak kasıtlı bir şekilde adamın üzerine sürdüğünü anlattı. Güvenlik kameraları, soğukkanlılıkla işlenen cinayetin her anını kayda aldı.

Çevredeki insanlar şok içinde izlerken, adam acımasızca ezilerek can verdi. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.İ

Paylaşımlar milyonlarca kez izlenirken, kullanıcılar arasında farklı yorumlar yapıldı. Bazıları eylemi "vahşet" olarak nitelendirirken, bazıları "aldatmanın bedeli" yorumunu yaptı.

Güney Afrika polisi, zanlı koca hakkında hemen soruşturma başlattı. Cinayetin ayrıntıları henüz netleşmedi.

Bu korkunç olay, aile içi ilişkilerde yaşanan gerilimlerin kontrolsüz öfkeye dönüşebileceğinin çarpıcı bir örneği olarak kayıtlara geçti.

Aldatılan koca, karısının sevgilisini arabayla ezerek öldürdü

Aldatılan koca, karısının sevgilisini arabayla ezerek öldürdü

Aldatılan koca, karısının sevgilisini arabayla ezerek öldürdü
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Güney Afrika’ya saygımız bir kez daha arttı

Yorum Beğen44
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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Aldatılan koca gerekeni yapmış.

Yorum Beğen32
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