Aldatılan koca, karısının sevgilisini arabayla ezerek öldürdü

Güney Afrika'da kan donduran bir cinayet sosyal medyayı sarstı. Koca, karısıyla yakaladığı adamın üzerinden arabasıyladefalarca geçerek acımasızca öldürdü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aldatılan koca, karısının sevgilisi olduğunu söylediği adamı sokak ortasında korkunç bir şekilde ezdi. Olay, kontrolsüz öfkenin ve kıskançlığın ne kadar tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdi.

Tanıklar, kişinin önce sözlü tartışma çıkardığını, sonra aracına atlayarak kasıtlı bir şekilde adamın üzerine sürdüğünü anlattı. Güvenlik kameraları, soğukkanlılıkla işlenen cinayetin her anını kayda aldı.

Çevredeki insanlar şok içinde izlerken, adam acımasızca ezilerek can verdi. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.İ

Paylaşımlar milyonlarca kez izlenirken, kullanıcılar arasında farklı yorumlar yapıldı. Bazıları eylemi "vahşet" olarak nitelendirirken, bazıları "aldatmanın bedeli" yorumunu yaptı.

Güney Afrika polisi, zanlı koca hakkında hemen soruşturma başlattı. Cinayetin ayrıntıları henüz netleşmedi.

Bu korkunç olay, aile içi ilişkilerde yaşanan gerilimlerin kontrolsüz öfkeye dönüşebileceğinin çarpıcı bir örneği olarak kayıtlara geçti.